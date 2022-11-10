Fırında menemen nasıl olur? Tam ölçülü güveçte menemen tarifi
Kahvaltıların hatta kimi zaman akşam yemeklerinin baş tacı olan menemeni fırında hazırlamak isteyenler 'Fırında menemen nasıl pişirilir?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Leziz ve farklı bir menemen hazırlamak isteyenler ‘Fırında menemen nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Tam ölçülü güveçte menemen tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 3 adet domates
- 2 adet biber
- Sucuk (Arzuya göre)
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Sıvı yağ
Fırında menemen nasıl olur?
Tavaya bir miktar sıvı yağ alın.
Biberleri sıvı yağda kavurun.
Ardından domatesleri ilave edin.
Baharatları ekledikten sonra ocağı kapatın.
Menemen harcını güveç kabının içerisine boşaltın.
Üzerine sucuk dilimlerini dizin.
Son olarak karışımın üzerine yumurtayı kırın.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında menemeni 15-20 dakika pişirin.
Afiyet olsun.