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Kadın - Aile Fırında kestane tarifi, nasıl yapılır? Fırında kaç derecede pişer?
Kadın - Aile

Fırında kestane tarifi, nasıl yapılır? Fırında kaç derecede pişer?

Kış ayları geldiği zaman bütün sokaklara yayılan kestane mis gibi kestane kokusunu pratik bu tarifle sizde evinize getirebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 21:10:00 - 2021-11-02 21:11:30
Fırında kestane tarifi, nasıl yapılır? Fırında kaç derecede pişer?

Kış ayları geldiği zaman bütün sokaklara yayılan kestane mis gibi kestane kokusunu pratik bu tarifle sizde evinize getirebilirsiniz. Faydaları saymakla bitmeyen kestanenin protein ve yağ miktarı düşük olmasına rağmen içerdiği karbonhidrat miktarı oldukça fazladır. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklara karşı oldukça önemli bir besin olan kestane, ara öğünde tüketilmelidir.

Fırında kestane yapılışı

Malzemeler

1 kg kestane

1 kaşık tuz

1 kaşık şeker

Kestaneleri göbeğinden çizip suya koyalım. Tuz şekerde atıp yarım saatten fazla şişsin diye bekleyelim. Bu arada fırını 200 dereceye ısıtalım. Kestaneleri sudan çıkarıp tepsiye alalım. 25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

Tavada kestane yapılışı

Kestaneleri yıkayın ve kurulayın. Kurulama işlemi bittikten sonra enine doğru hafif bir çizik atınız. Ocağınızın ateşini orta dereceye ayarlayın ve teflon bir tavanın içine yerleştirin. Kestaneler pişerken yarım çay bardağı suyu ekleyin fakat direk üzerlerine dökmeden bu işlevi yapın. Pişirme işlemi devam ederken kapağı kapalı tutun ve yaklaşık olarak 20 dakika pişirme işlemine devam edin. 20 dakikalık pişirme işleminden sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Not: Orta büyüklükte 1 adet pişmiş kestane yaklaşık olarak 26 kaloriye denk gelmektedir. Kestaneleri 200 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında 20 - 25 dakika kadar pişirin.

 

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