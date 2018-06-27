Fırında kazan kebabı tarifi

MALZEMELER:

4 adet patlıcan

400 gram kıyma

Bir adet orta boy soğan

Bir tutam maydanoz

2 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

SOSU İÇİN:

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir su bardağı su

Tuz

YAPILIŞI:

Bir kabın içinde kıyma, soğan, galete unu, maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyerek yoğurun. Oluşan köfteleri bol yağda kızartın.

Patlıcanları soyduktan sonra dilimler halinde kesin ve arkalı önlü olarak kızartın.

Fırın tepsisinin içine patlıcanları ve köfteleri sırayla dizin.

Başka bir kabın içinde sosu hazırlayın ve tepsiye dizdiğiniz patlıcan ve köftelerin üzerine dökün.

Yemeği 200 derecede 20 dakika boyunca pişirin.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.