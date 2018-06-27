Fırında kazan kebabı tarifi
Akşam yemeğinde patlıcanlı bir yemek mi yapmak istiyorsanız sizde bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.27 Haziran 2018 Çarşamba 23:36
MALZEMELER:
4 adet patlıcan
400 gram kıyma
Bir adet orta boy soğan
Bir tutam maydanoz
2 yemek kaşığı galeta unu
Tuz
Karabiber
Kimyon
SOSU İÇİN:
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir su bardağı su
Tuz
YAPILIŞI:
Bir kabın içinde kıyma, soğan, galete unu, maydanoz, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyerek yoğurun. Oluşan köfteleri bol yağda kızartın.
Patlıcanları soyduktan sonra dilimler halinde kesin ve arkalı önlü olarak kızartın.
Fırın tepsisinin içine patlıcanları ve köfteleri sırayla dizin.
Başka bir kabın içinde sosu hazırlayın ve tepsiye dizdiğiniz patlıcan ve köftelerin üzerine dökün.
Yemeği 200 derecede 20 dakika boyunca pişirin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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