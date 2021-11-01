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Kadın - Aile Fırında kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır
Kadın - Aile

Fırında kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direncimiz azalır ve enfeksiyonlara daha açık hale gelir.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:48:00 -
Fırında kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır

Kış aylarında metabolizmanın yavaşlamasıyla birlikte vücut direncimiz azalır ve enfeksiyonlara daha açık hale gelir. Vücudumuzda bu değişikleri gözlemlemeye başladıysak günlük beslenme listemize bal kabağını ekleme vakti gelmiş demektir.

Malzemeler

  • 500 gr soyulmuş bal kabağı
  • 400 gr şeker
  • 6 adet karanfil
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Üzeri için;
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 100 gr ceviz

Yapılışı

Soyulmuş bal kabaklarını bir parmak kalınlığında dilimleyin. Derin bir kabın içerisine alıp üzerine şekeri ilave edin ve bir gece buzdolabında üstü kapalı şekilde bekletin. Ertesi gün sulanmış bal kabaklarını fırın tepsisine dizin. Karanfilleri ve tereyağı parçalarını tepsiye yerleştirin. Ve kapta kalan şekerli suyu üzerlerine gezdirin. Tepsiyi yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile kapattıktan sonra önceden ısıttığınız 200°C fırında 30 dakika kadar pişirin. Ardından üzerinde folyo ve yağlı kağıdı alın. Tekrar 200°C fırında 15 dakika kadar daha pişirin. Üzeri karamelleşmeye başlayan kabaklarınızı fırından alın soğuması için tel ızgara üzerinde bekletin. Bal kabağı tatlınızı tabaklara alın. Tahin ve ceviz ile birlikte sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Afiyet olsun…

 

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