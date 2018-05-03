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Fırıncıların kavgasında kan aktı: 4 kişi yaralı

Kırıkkale’de yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve birinin mülk sahibi arasında yaşanan tartışma sonucu birisi silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:30
Fırıncıların kavgasında kan aktı: 4 kişi yaralı

Kırıkkale’de Yenidoğan Mahallesi Millet Bulvarı üzerinde yan yana bulunan iki fırından birinin işletmecisi ve birinin de mülk sahibi arasında alacak verecek davasından tartışma yaşandı. Ramazan B., Hüseyin B. ile Nizamettin A., Burhanettin A. arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu 3 kişi darp sonucu, Hüseyin B. ise ayağından silahla yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:30
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