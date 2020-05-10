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Aktüel

Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik dinletti

Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kayserili fırıncılar hem mahalleleri gezerek ekmek sattı hem de vatandaşlara müzik dinleterek eğlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:08:52 -
Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik dinletti

Türkiye’de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kayserili fırıncılar hem mahalleleri gezerek ekmek sattı hem de vatandaşlara müzik dinleterek eğlendirdi.



Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesi’nde vatandaşlara ekmek dağıtan fırıncılar, aynı zamanda hem megafondan anons yaptı hem de müzik dinletti. Vatandaşlara ekmek dağıtan fırıncı Muhammed Işık, "Vatandaşlara bir yandan ilahi ve müzik dinletip, diğer yandan da ekmek dağıtıyoruz. Her türlü yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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