Fırın temizliği nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle fırın temizliği

Fırın temizliği hem zahmetli hem de uzun vakit alan detaylı bir temizlik işidir. Fırın temizliği kimyasal ürün kullanmadan temizlenmelidir. Aksi halde temizleyici kimyasal ürün fırında kalırsa pişirilen yemeklere ve sağlığa zarar verebilir. Bu yüzden fırın temizliği çok önemlidir. Peki, fırın temizliği nasıl yapılır? İşte, pratik bir şekilde evdeki malzemelerle fırın temizliği...

Fırın temizliği nasıl yapılır?

Fırınınızı kimyasal ürünler kullanmadan, hemen her evde bulunan malzemelerle güzelce temizlemek için malzemelerinizi hazırlayarak işe başlayın.

İhtiyacınız olan malzemeler:

Karbonat

Beyaz sirke

Uygulama sırasında kullanabileceğiniz diğer araç gereçler:

Su

Plastik eldiven

Bulaşık süngeri ya da mikrofiber bez

Temiz bir sprey şişesi

Nasıl uygulanır?

Fırınınızın içindeki rafları, tepsileri ve varsa termometre gibi diğer aparatları çıkarın.

Bir çay bardağı karbonatla yaklaşık 3-4 yemek kaşığı suyu karıştırarak macun kıvamına getirin.

Eğer daha fazla malzeme kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz ancak karışımı fırının içine yayabileceğiniz bir macun kıvamına getirmeye, çok sıvı ya da çok katı olmamasına dikkat etmelisiniz.

Hazırladığınız karbonatlı karışımla fırının içini hafifçe ovalayarak kaplayın ve 12 saat bu şekilde bekletin.

Fırınınız çok kirliyse bu aşamada ellerinize plastik eldivenleri geçirerek işe başlayabilirsiniz. Macun kıvamına getirdiğiniz karışımı bir bez yardımıyla ya da eldivenli elinizde fırının içine yayın. Bu sırada fırının ısıtma elemanlarından uzak durmaya özen gösterin. Çok ağır, zorlu lekelerin olduğu bölgelerde bu karışımı hafifçe ovalayarak yayın.

Yayma işlemini tamamladıktan sonra fırınınızın kapağını kapatın ve yaklaşık 12 saat bu şekilde bekletin. Dilerseniz bu işlemi bir gece önceden yapıp sabah da temizliğe devam edebilirsiniz.

Bekletme işlemi süresince fırından çıkardığınız fırın tellerini de güzelce yıkayabilirsiniz.

12 saatin ardından karbonatlı karışımı, nemli bir bulaşık süngeri ya da bezle temizleyin.

Yeterli bekleme süresinin ardından fırının kapağını açıp nemli bir bulaşık süngeri ya da bezle karbonatlı karışımı ve dolayısıyla lekeleri temizleyebilirsiniz.

Sprey şişesinin içine beyaz sirke koyup lekelerin kaldığı bölgelere püskürtün.

Temizlemenin son aşamalarına geldiğinizde, karbonatla çıkmayan inatçı lekeler kaldıysa bu lekeleri sprey şişesine koyduğunuz beyaz sirkeyle temizleyebilirsiniz.

Karbonatlı karışımı temizlemenize rağmen hala bir kısmı kaldıysa buralara da beyaz sirke püskürtün.

Eğer karbonatlı karışımın çıkmadığı yerler ve bir türlü çıkmayan lekeler varsa buralara da sirkeyi güvenle püskürtebilir, karbonat nedeniyle köpürerek daha kolay temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Fırını temiz ve nemli bir bezle birkaç defa silip sirke, karbonat ve lekelerden tamamen arındırın.

Fırını hem lekelerden, hem karbonattan hem de beyaz sirkeden arındırmak için son bir kez nemli temiz bez ya da süngerle güzelce temizleyin ve ardından yine temizlediğiniz fırın tellerini içine yerleştirerek fırın temizliğinizi tamamlayın.