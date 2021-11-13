Fırın sütlaç tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırın sütlaç tarifi

Fırın sütlaç kalsiyum ve lif değeri yüksek olduğu için, uzun süre tokluk hissi verir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların haftada bir kez tüketmesi önerilir.

Malzemeler

Yarım su bardağı pirinç

2 su bardağı su (Pirinçleri haşlamak için)

5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 su bardağı toz şeker

1 yumurta sarısı

Yapılışı

Tarife başlarken pirinci ılık suda yarım saat kadar bekletin. Ardından bol suyla yıkayıp süzün. Pirincin üzerine bir bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Süt, vanilya ve şekeri ekleyip pirinç iyice yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nişastayı 2-3 kaşık suyla ezip sütlaca ilave edin. Bu karışımı 4-5 dakika daha karıştırarak kaynatın. Bir kapta yumurta sarısını çırpın. Üzerine bir kepçe sütlaç ekleyin. Karışımı sütlaca ilave edip ve hızlı bir şekilde çırpın. Bir taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Sütlacı kaselere paylaştırıp fırın tepsisine dizin. Tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece kızgın fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.