  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Fırın sütlaç tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırın sütlaç tarifi
Kadın - Aile

Fırın sütlaç tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırın sütlaç tarifi

Sütlaç Türk mutfağına özgü bir lezzettir.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 00:15:00 -
Fırın sütlaç tarifi, nasıl yapılır? Kolay fırın sütlaç tarifi

Fırın sütlaç kalsiyum ve lif değeri yüksek olduğu için, uzun süre tokluk hissi verir. Özellikle gelişim çağındaki çocukların haftada bir kez tüketmesi önerilir.

Malzemeler

  • Yarım su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı su (Pirinçleri haşlamak için)
  • 5 su bardağı süt
  • 2 çorba kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı

Tarife başlarken pirinci ılık suda yarım saat kadar bekletin. Ardından bol suyla yıkayıp süzün. Pirincin üzerine bir bardak su ekleyip kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. Süt, vanilya ve şekeri ekleyip pirinç iyice yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirin. Nişastayı 2-3 kaşık suyla ezip sütlaca ilave edin. Bu karışımı 4-5 dakika daha karıştırarak kaynatın. Bir kapta yumurta sarısını çırpın. Üzerine bir kepçe sütlaç ekleyin. Karışımı sütlaca ilave edip ve hızlı bir şekilde çırpın. Bir taşım daha kaynatıp tencereyi ocaktan alın. Sütlacı kaselere paylaştırıp fırın tepsisine dizin. Tepsiye kaselerin yarısına gelecek kadar su ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece kızgın fırında sütlaçların üzeri kızarana kadar fırınlayın. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ter basacak! Başak Demirtaş’tan 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm' çıkışı
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Akşener’i ter basacak! Başak Demirtaş’tan 'Cumhurbaşkanımızla görüştüm' çıkışı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendini "başbakan" ilan ettiği yerde Başak Demirtaş da Selahattin Demirtaş'ı "cumhurbaşkanı" ilan e..
Pişman olan İP'li isimden ibretlik sözler: MHP'ye dönecek yüzümüz yok
Siyaset

Pişman olan İP'li isimden ibretlik sözler: MHP'ye dönecek yüzümüz yok

Gazeteci Cengiz Alçayır, MHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçen bir ismin yaşadığı pişmanlığı ve sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı. ..
Altın için yeni tahmin olay! Bu kez alacakları uyardı: Elinde TL olanlar...
Ekonomi

Altın için yeni tahmin olay! Bu kez alacakları uyardı: Elinde TL olanlar...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken uzmanlardan peş peşe değerlendirmeler geliyor. Altında son yorumlara göre beklenti arttı. Yeni t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay