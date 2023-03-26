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Aktüel Fırın eti ile Bolvadin mantısına coğrafi işaret: Tescillendi, belgesi teslim edildi! Afyon mantısı nasıl yapılır?
Aktüel

Fırın eti ile Bolvadin mantısına coğrafi işaret: Tescillendi, belgesi teslim edildi! Afyon mantısı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-03-26 02:21:00 - 2023-03-26 02:32:02
Fırın eti ile Bolvadin mantısına coğrafi işaret: Tescillendi, belgesi teslim edildi! Afyon mantısı nasıl yapılır?

Afyonkarahisar Bolvadin mutfağında önemli bir yeri olan ‘fırın eti ile Bolvadin mantısı’ coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Peki Afyon mantısı nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde fırın eti ile Bolvadin mantısı coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bolvadin mutfağında önemli bir yeri olan fırın eti ile Bolvadin mantısı Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret aldı.

Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Uğur Fidan yaptığı yazılı açıklamada, oda ile Zafer Kalkınma Ajansı'ndan Coğrafi İşaret Tescili danışmanlığında fırın eti ve mantının coğrafi işaret alarak tescillendiğini kaydetti.

Afyon Mantısı Tarifi İçin Malzemeler

  • Mantı hamuru için, (1 bezelik hamur için)
  • 2 yumurta
  • Un
  • Tuz
  • Su
  • Hazırlamış olduğumuz mantı
  • 300 gram kuşbaşı et
  • 2 kaşık salça
  • 1 paket et bulyon
  • Sıcak su
  • Sıvı yağ
  • Tereyağı
  • Kuru nane
  • Yoğurt

Kayseri Mantısı Da Yörex'te - Afyon

Afyon Mantısı Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce hamurumuz için hazırladığımız malzemeleri karıştırma kabına alarak güzel bir hamur elde edelim ve bunu hamurumuzu yufka şeklinde açalım ne çok ince ne de kalın olmamasına dikkat edelim, açtığımız yufkayı küçük kareler halinde keselim ve içlerini boş bırakacak şekilde bohça gibi katlayalım ve fırın tepsimize dizelim, fırın tepsimizin altını çok az yağlayabiliriz bu işlemden önce, bütün hamurumuzu katladıktan sonra fırınımızda bu mantıları hafif pembeleşene kadar pişirelim ve fırından çıkarınca bir sofra bezi üzerinde dökerek soğutalım çıtır çıtır oldular şuan. Mantımızı pişirmek için ilk önce kuşbaşı etlerimizi tencere içine alarak kavuruyoruz etler suyunu bırakıp rengi dönene kadar kavurduktan sonra içine et bulyon ve salçamızı ekleyerek karıştıralım ve salçamızın da kavrulmasını sağlayalım, bu şekilde kavurma işlemi de tamamlandıktan sonra sıcak suyumuzu ekleyelim ve kaynamaya bırakalım bu şekilde etler biraz daha pişmiş oluyor ve suyumuz kaynadıktan sonra hazırladığımız mantılarımızı kişi başı bir avuç olacak şekilde tenceremize alalım ve karıştırdıktan sonra pişmesini bekleyelim.
Bir tavada tereyağı içine çok az sıvı yağ ekleyelim, ocağa koyalım ve tereyağını eritelim tereyağımız köpük köpük olduğunda altını kapatalım ve kuru nane koyalım karıştıralım.
Mantımız piştiğinde servis için tabağımıza alalım, üzerine önce yoğurt ve sonra naneli tereyağımızı ekleyerek servis yapalım, afiyet olsun.


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