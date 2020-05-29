Fırfırik’in son sayısı eskiden yayınlanan esprilerin de yer aldığı bir nostalji sayısı oldu

Erzurum’da ayda bir yayınlanan Fırfırik’in yeni sayısı çıktı.

1 Ocak 2003 tarihinde yayın hayatına başlayan Fırfırik’in bu son sayısında geçmişte yayınlanan espriler de yer aldı. Vedat Refayeli’nin sahibi olduğu ve yayın yönetmenliğini Selahattin Şener’in yaptığı Fırfırik mizah gazetesinin bu sayısında yine birbirinden komik ve ince göndermelerin olduğu espriler var. Şehrin gündemi ile ilgili konuların ağırlıklı olduğu esprilerin yer aldığı gazetenin 17 yıl önceki ilk sayısının kapağına da yer verildi.

Bölge gazetesi Pusula’nın okuyucularına ücretsiz dağıtılan, abonelerine ise 10 liradan satılan Fırfırik’te siyaset, iş dünyası ve spor aleminde yer alan kişilerin esprileri de bulunuyor. "Beleş okuyanlara haram olsun" sloganı ile yayınlanan gazetenin esprilerinde Murat Balkuş ile Zafer Taş’ın da katkıları var.

Eskiden yayınlanan ve unutulmuş esprilerin yer aldığı nostalji sayısını okuyucuların isteği üzerine yaptıklarını söyleyen gazetenin sahibi Vedat Refayeli, "Öteden beri böyle bir arzu vardı. Özellikle gazetenin müdavimi olan okuyucular ısrarla istiyordu. Gerçekten duygusal bir sayı da oldu. Geçmişi bir kere daha yad ettik, çok iyi ettik. Bu sayede de Erzurum’un 17 yıllık kronolojisi ortaya çıktı" diye konuştu.