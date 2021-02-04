Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

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FETÖ’yle mücadele ettiğini iddia eden ve geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında gazeteci Hilal Kaplan tarafından FETÖ’ye destek paylaşımları hatırlatılarak rezil olan İsmail Saymaz, istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör' provokasyonu

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını bahane ederek provokatörler tarafından kışkırtılan korsan gösteriler, hükümete karşı bir Gezi kalkışmasına dönüştürülmeye çalışılıyor.

CHP ve HDP’nin yanı sıra çeşitli terör örgütlerinin ve yabancı medyanın desteklediği Boğaziçi provokasyonu eşcinsel sapkınların Kabe’yi hedef almaları ve üniversiteyi işgal girişimiyle şiddetini artırdı.

İsmail Saymaz'dan itiraf gibi yazı

‘Katil polis’ sloganlarının atıldığı, polis aracının göstericiler tarafından tekmelendiği olaylarla ilgili İsmail Saymaz da istemeden itiraf gibi bir yazı kaleme aldı.

Sözcü’de köşe karalayan Saymaz, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını yapan Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi’nden yetişmemiş biri olduğu yalanını söyleyerek okuyucuyu kandırdı. Saymaz yazısının devamında fark etmeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör aday adayı olanların arasında 3 Boğaziçili olduğunu söyleyen İsmail Saymaz, bu adaylardan birinin olması durumunda olayların çıkmayacağını, “Bu üç isimden biri seçilmiş olsaydı yaprak bile kımıldamayacaktı. Fakat şimdi onlarca akademisyen kampüste her sabah buluşup Bulu'yu protesto ediyor.” sözleriyle ifade etti.

Mesele ne Boğaziçi ne de seçim!

Aday adayları arasından YÖK tarafından ‘seçilerek’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önerilen 9 aday arasından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan korsan gösteriler ‘rektör seçimle gelsin’ algısıyla yapılsa da, gösterilerde taşınan ‘Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?’ pankartları meselenin 'rektör ataması' olmadığını gösteriyor.

Melih Bulu’nun seçimle değil, AK Parti üyelik kartı sayesinde atandığını söyleyen Saymaz yazısının devamında, bahsettiği 3 kişinin atanması durumunda yaprağın bile kımıldamayacağını söyleyerek aslında meselenin seçim olmadığını itiraf etti. Başladığı günden bugüne kadar 'katil polis' sloganlarının atıldığı, polislerin ve polis otosunun tekmelendiği, eşcinsel sapkınların (LGBT) bayraklarının açıldığı, Kabe'ye yönelik aşağılayıcı protestoların yapıldığı olayların aslında 'kendilerinden birinin olmadığı' için yapıldığını gösterdi.

Sözcü yazarları birbirini yalanladı

Öte yandan provoke haberleri ile Türkiye’yi karıştırmak isteyen Sözcü’nün bir başka yazarı Necati Doğru ise aynı gün yazdığı yazıda, Boğaziçi’ndeki provokasyonlarla ilgili 'Onlar seçim istiyorlar atama değil" ifadelerini kullanarak İsmail Saymaz'ın '3 isim atansaydı mesele çıkmayacaktı' sözlerinin aksini söyledi.