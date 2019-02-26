Firavun Sisi’nin ‘Yahudi’ aşkı! Mısır'a yerleşmeye çağırdı

Askeri yargının verdiği hukuk dışı idam kararlarının infaz edilmesi bütün dünyada tepki toplarken; kanlı darbe ile işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Sisi, Yahudi topluluğunu yeniden Mısır'a dönmeye çağırdı.

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, birkaç gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Kongresi heyetiyle yapılan toplantıda, Yahudiler'in Mısır'a dönmesi kararlaştırıldı.

Sisi, Trump'ın tavsiyesi üzerine davet kararı aldı

Sisi'nin Yahudileri, tekrar ülkesine davet etmesini ABD Başkanı Trump'ın tavsiyesi ile aldığı öğrenildi.Sert Hat danışmanı Ezra Friedlander'in başkanlık ettiği heyetle yapılan görüşmede Sisi, Yahudi toplumunun Mısır toplumunu zenginleştirmedeki rolünün gururunu dile getirdi ve Yahudi toplumunun Mısır'a geri dönmesinin önemini vurguladı ve sinagogların inşası da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları sağlama sözü verdi.

Kahire'deki dünyanın en eski Yahudi mezarlığı olduğuna inanılan mezarlığı temizleme sözü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, ülkesindeki bütün Yahudi mirası alanlarını restore etmeye yönelik bir milyon dolarlık bir projeyi de hayata geçirceklerini ilan etti.

Sisi'nin toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan Yahudi toplumunun ABD ile Mısır arasındaki ilişkileri güçlendirmesinde büyük önemi olduğu"nu söyledi.

Sisi'yi desteklemezsek, İhvan gücünü yeniden kazanabilir

Sert Hat danışmanı Ezra Friedlander de; Amerikan Yahudilerini, Cumhurbaşkanı Sisi'yi, kendilerinin müttefiki olarak görmeye davet etti.Mısır rejimine yönelik insan hakları eleştirilerini de haklı bulmadı.

“Sisi, ABD'nin desteğini alamazsa, Müslüman Kardeşler ülkedeki gücünü yeniden kazanabilir" uyarısında bulunan Friedlander, "Açıkçası, Sisi ABD'de destek arıyor ve onu mümkün olduğunca desteklemek bizim ahlaki görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toplantıya, Mısır'da dört fabrika işleten Delta Galilee Industries'in CEO'su Shafiq Gabr ve Isaac Dabah başkanlığındaki birçok işa adamı katıldı.

Dinlere ve Batı'ya karşı hoşgörülü olduğunu söyledi

Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yahudi cemaatini resmen tanıdıktan iki hafta sonra yaptığı açıklamada, kendisini Batı'ya diğer dinlerle hoşgörülü bir lider olarak tanıttı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tarihi bir Yahudi cemaati bulunmamakla birlikte, Mısır'daki Yahudi cemaati antik çağlara dayanıyor. 1948'de işgal altındaki devletin kurulmasından önce, 1950'lerde Nakba'dan sonra kovulan ülkede yaşayan 75.000 Yahudi vardı.