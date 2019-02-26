0553 313 94 23

Firavun Sisi’nin ‘Yahudi’ aşkı! Mısır'a yerleşmeye çağırdı

ABD ile arasındaki ilişkiyi güçlendirmek isteyen tepkilerin hedefindeki Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yahudi toplumunu Mısır’a dönmeye çağırdı. Sisi, Yahudi toplumunun tekrar İsrail’deki sinagoglarının inşası da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarının da gidirileceği sözünü verdi.

26 Şubat 2019 Salı 18:11
Firavun Sisi’nin ‘Yahudi’ aşkı! Mısır'a yerleşmeye çağırdı

Askeri yargının verdiği hukuk dışı idam kararlarının infaz edilmesi bütün dünyada tepki toplarken; kanlı darbe ile işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Sisi, Yahudi topluluğunu yeniden Mısır'a dönmeye çağırdı.

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, birkaç gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD Kongresi heyetiyle yapılan toplantıda, Yahudiler'in Mısır'a dönmesi kararlaştırıldı.

Sisi, Trump'ın tavsiyesi üzerine davet kararı aldı

Sisi'nin Yahudileri, tekrar ülkesine davet etmesini ABD Başkanı Trump'ın tavsiyesi ile aldığı öğrenildi.Sert Hat danışmanı Ezra Friedlander'in başkanlık ettiği heyetle yapılan görüşmede Sisi, Yahudi toplumunun Mısır toplumunu zenginleştirmedeki rolünün gururunu dile getirdi ve Yahudi toplumunun Mısır'a geri dönmesinin önemini vurguladı ve sinagogların inşası da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları sağlama sözü verdi.

Kahire'deki dünyanın en eski Yahudi mezarlığı olduğuna inanılan mezarlığı temizleme sözü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ayrıca, ülkesindeki bütün Yahudi mirası alanlarını restore etmeye yönelik bir milyon dolarlık bir projeyi de hayata geçirceklerini ilan etti.

Sisi'nin toplantıda yaptığı konuşmada, "Amerikan Yahudi toplumunun ABD ile Mısır arasındaki ilişkileri güçlendirmesinde büyük önemi olduğu"nu söyledi.

Sisi'yi desteklemezsek, İhvan gücünü yeniden kazanabilir

Sert Hat danışmanı Ezra Friedlander de; Amerikan Yahudilerini, Cumhurbaşkanı Sisi'yi, kendilerinin müttefiki olarak görmeye davet etti.Mısır rejimine yönelik insan hakları eleştirilerini de haklı bulmadı.

Sisi, ABD'nin desteğini alamazsa, Müslüman Kardeşler ülkedeki gücünü yeniden kazanabilir" uyarısında bulunan Friedlander, "Açıkçası, Sisi ABD'de destek arıyor ve onu mümkün olduğunca desteklemek bizim ahlaki görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Toplantıya, Mısır'da dört fabrika işleten Delta Galilee Industries'in CEO'su Shafiq Gabr ve Isaac Dabah başkanlığındaki birçok işa adamı katıldı.

Dinlere ve Batı'ya karşı hoşgörülü olduğunu söyledi

Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yahudi cemaatini resmen tanıdıktan iki hafta sonra yaptığı açıklamada, kendisini Batı'ya diğer dinlerle hoşgörülü bir lider olarak tanıttı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde tarihi bir Yahudi cemaati bulunmamakla birlikte, Mısır'daki Yahudi cemaati antik çağlara dayanıyor. 1948'de işgal altındaki devletin kurulmasından önce, 1950'lerde Nakba'dan sonra kovulan ülkede yaşayan 75.000 Yahudi vardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:14
  1. sisi
  2. yahudi
  3. davet
  4. ABD
  5. Mısır
  6. Birleşik Arap Emirlikleri
  7. Nakba
  8. ABD Başkanı Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener'den Burhanettin Kocamaz'a 2 formül
    1. Akşener'den Burhanettin Kocamaz'a 2..
    2. Meteorolojiden kar uyarısı
    3. Ünlü oyuncu Aytaç Arman hayatını..
    4. Milli para atletlerden madalyalara devam
    5. Voleybol takımından Başkan Gül’e..
    6. Zahide Üner tutuklandı
    7. Fuat Akdoğan; “Oy hakkı olmasa bile..
    8. 4 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 73 kişi..
    9. Eskişehir'deki FETÖ/PDY davasında karar
    10. Borsa günü yükselişle tamamladı
    11. Genelkurmay çatı davası
    12. Piyasalarda gün sonu
    13. 2019 Bartın belediye secim anketi |..
    14. Polise bile ‘pes’ dedirtti: Araç..
    15. Trump-Kim zirvesine doğru
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    17. AK Parti'nin Giresun mitingi
    18. "Mülteci Haberleri: Gündem Belirleme..
    19. Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'na..
    20. "Onları yerin yedi kat dibine gömmek..
    21. Maltepe Belediyesinden haciz iddiaları..
    22. İran'da flaş gelişme! İstifası kabul..
    23. Borsa günü yükselişle tamamladı
    24. Tunus'taki El Kaide'nin kurucu..
    25. Takla atan otomobil ters döndü; sürücü..
    26. Mescid-i Aksa'nın duvarına provokatif..
    27. Firavun Sisi’nin ‘Yahudi’ aşkı!..
    28. Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" Zahide..
    29. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    30. Komünist Başkan Fatih Mehmet..
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    Altaylı: Yeni parti için patent başvurusu yapıldı, amblemi çakma
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!