0553 313 94 23

Firavun Sisi’nin sonu geldi!

Türk STK’ları Mısır’daki direnişi değerlendirdi... Mısır’da halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Mursi’yi kanlı darbeyle devirip iktidarı ele geçiren ABD-İsrail dostu Sisi’ye karşı halk, 6 yıl sonra yeniden meydanlara indi.

22 Eylül 2019 Pazar 09:16
Firavun Sisi’nin sonu geldi!

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Mısır’ın tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbe ile indirip Mısır’ı emperyalistlerin sömürgesi haline getiren darbeci Sisi’ye karşı halkın direnişe geçmesini değerlendiren STK temsilcileri ve siyasetçiler, “Bu darbeden bu yana yaşanan ilk başkaldırı. Mısır halkının direnişi darbeci Sisi’nin sonu olacaktır” dediler.

Akbaş: O gün bugündür

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, Mısır`da yönetimi işgal eden darbeci Sisi’nin köşeye sıkıştığını belirterek, “Hürriyete sevdalı Mısırlılar, darbeci Sisi’ye karşı ayaklanmıştır. Darbeci katil Sisi’nin halkın hür iradesi karşısında yenileceğine inanıyorduk. İnşallah o gün bugündür” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin Mısır halkının yanında olduğuna dikkat çeken Ali Akbaş, “Şehit Muhammed Mursi’nin ruhu meydanlarda dolaşıyor. İdamlara, baskı ve zulümlere rağmen Mısır halkı dipdiri. Allah, Mısırlı kardeşlerimize güç kuvvet versin. Yolları açık olsun, Mursi’nin kanı yerde kalmasın inşallah” dedi.

Çiftçi: ABD Mısır’da kaybeder

Stratejist Abdullah Çiftçi, Mısır’da yaşanan halk hareketine yönelik, “Sisi uyarıyı almaz ise ABD Mısır’da Sisi’ye karşı başka bir darbeci general bulup darbe yaptırır. Ama olaya İngilizler karışır ise küçük bir ihtimal ordu kendi içinde görüş ayrılığına düşebilir. Bu durumda Mısır’da bir iç savaş gündeme gelir. Mısır Ordusu ülkeye hakimdir. Halkın silahlı mücadele yapması neredeyse imkansız. Ordu’da İngilizci ve Amerikancı generaller var. Çin + City of London bir tarafta ABD diğer tarafta. Sürecin sonunda ABD, Mısır’da hakimiyetini kaybeder ama daha zaman var gibi” ifadelerini kullandı.

Halk en büyük silahtır

Çiftçi, şunları söyledi: “Arap Baharı sürecinde birileri Doğu Akdeniz petrol, doğalgaz ve jeopolitik güç hesapları için sosyal medya üzerinden siber ajanlar ile halkı sokağa döktü ve devrim adına dizaynlar yapıldı. Olay Türkiye’den nasıl görüldü? Arap Baharı sürecinde Türkiye’de uzmanlar olayı Araplara demokrasi geliyor üzerinden ekranlarda anlattı yani anlattırılıp uyutuldu. Küresel aktörleri, arkasındaki aklı ve planlarını bilmeden kitle hareketleri analiz edilemez. 21. yy Dijital Dünyasında, küresel güç mücadelesinden ve yöntemlerinden habersiz, yerel problemler, kaygı ve öfke ile hareket eden, Yapay Zeka Ajanı ile yol/yön bulan ‘Halkın kendisi’ kullanana hizmet eden bir silahtır. Her ülkede halkın öfke istatistikleri değerli bir veridir.

Darbeden beri ilk başkaldırı

Mısırlı gazeteci Ahmed Yusuf ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mısırlılar tüm baskılara rağmen yeni bir ümit görünce sokaklara dökülmeye başladı. Kahire olmak üzere birçok büyük şehirde eylemler var. Mısır’da darbeden beri halk ilk defa Sisi’ye karşı slogan atıyor. Binlerce kişi ‘Söyle korkma defol Sisi’’ diye haykırışta bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mısır’ın seçilmiş ilk ve son Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, çıktığı mahkeme salonunda şehid olmuştu. Son firavun Sisi’nin darbesi sonrası 2 bin 175 gününü Mısır zindanlarında esir olarak geçiren Mursi, yaklaşık 6 yıldır cunta zulmüne karşı izzetli bir direniş sergilemişti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 09:16
  1. İstanbul
  2. Muhammed Mursi
  3. darbeci Sisi
  4. STK
  5. İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş
  6. Ali Akbaş
  7. Stratejist Abdullah Çiftçi
  8. Mısır Ordusu
  9. Yapay Zeka Ajanı
  10. Mısırlı gazeteci Ahmed Yusuf
  11. Mısır’ın seçilmiş ilk ve son Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  12. firavun Sisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara yollarında son durum
    1. Kara yollarında son durum
    2. Anneliğin siyaseti ideolojisi olmaz
    3. E-5’te feci kaza! Trafik kilitlendi
    4. Katiller Meclis’e kadar sızdı
    5. Firavun Sisi’nin sonu geldi!
    6. Millet İttifakı’nda büyük çatlak! İYİ..
    7. Gerilim iyice tırmandı! Suudi..
    8. Türkiye Yazarlar Birliği 'Kudüs'ün..
    9. Pentagon'dan kritik açıklama: F-35'ler..
    10. Vali İdris Akbıyık: Hakkari'de ekimde..
    11. Binlercesi böyle bulundu! Kireçlenerek..
    12. Azerbaycan'da Türk Ocağı..
    13. Mutluluğa kurşun attılar! Tepki çeken..
    14. Ürdün hükümetinden öğretmenlere çağrı!
    15. İzmir Saat Kulesine mor renkli ışıkla..
    16. Vedat Muric: Derbiye iyi hazırlanıp 3..
    17. 7 ilde FETÖ'ye bir darbe daha!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nin New York..
    19. 3 yaşındaki Egemen'in feci sonu!
    20. Uyuşturucuyu baza ve kanepeye..
    21. Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem..
    22. Düğün konvoyunda korkunç kaza!
    23. Devletten evlenen çifte 68 bin lira!
    24. Fransa'da araçla camiye saldırı
    25. Neslican'ın cenazesi kesilen bacağının..
    26. Başkan Erdoğan’a karşı skandal çağrı!..
    27. İsrail güçleri işgal altındaki Batı..
    28. Araçların gizli bölmesinden 300 bin..
    29. Devletten evlenen çifte 68 bin lira!
    30. Sudan'da öldürülen protestocularla..
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Sonunda bunu da yaptılar
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz