Firavun Sisi’nin sonu geldi!

Mustafa Durmaz İstanbul

Mısır’ın tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi kanlı bir darbe ile indirip Mısır’ı emperyalistlerin sömürgesi haline getiren darbeci Sisi’ye karşı halkın direnişe geçmesini değerlendiren STK temsilcileri ve siyasetçiler, “Bu darbeden bu yana yaşanan ilk başkaldırı. Mısır halkının direnişi darbeci Sisi’nin sonu olacaktır” dediler.

Akbaş: O gün bugündür

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, Mısır`da yönetimi işgal eden darbeci Sisi’nin köşeye sıkıştığını belirterek, “Hürriyete sevdalı Mısırlılar, darbeci Sisi’ye karşı ayaklanmıştır. Darbeci katil Sisi’nin halkın hür iradesi karşısında yenileceğine inanıyorduk. İnşallah o gün bugündür” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin Mısır halkının yanında olduğuna dikkat çeken Ali Akbaş, “Şehit Muhammed Mursi’nin ruhu meydanlarda dolaşıyor. İdamlara, baskı ve zulümlere rağmen Mısır halkı dipdiri. Allah, Mısırlı kardeşlerimize güç kuvvet versin. Yolları açık olsun, Mursi’nin kanı yerde kalmasın inşallah” dedi.

Çiftçi: ABD Mısır’da kaybeder

Stratejist Abdullah Çiftçi, Mısır’da yaşanan halk hareketine yönelik, “Sisi uyarıyı almaz ise ABD Mısır’da Sisi’ye karşı başka bir darbeci general bulup darbe yaptırır. Ama olaya İngilizler karışır ise küçük bir ihtimal ordu kendi içinde görüş ayrılığına düşebilir. Bu durumda Mısır’da bir iç savaş gündeme gelir. Mısır Ordusu ülkeye hakimdir. Halkın silahlı mücadele yapması neredeyse imkansız. Ordu’da İngilizci ve Amerikancı generaller var. Çin + City of London bir tarafta ABD diğer tarafta. Sürecin sonunda ABD, Mısır’da hakimiyetini kaybeder ama daha zaman var gibi” ifadelerini kullandı.

Halk en büyük silahtır

Çiftçi, şunları söyledi: “Arap Baharı sürecinde birileri Doğu Akdeniz petrol, doğalgaz ve jeopolitik güç hesapları için sosyal medya üzerinden siber ajanlar ile halkı sokağa döktü ve devrim adına dizaynlar yapıldı. Olay Türkiye’den nasıl görüldü? Arap Baharı sürecinde Türkiye’de uzmanlar olayı Araplara demokrasi geliyor üzerinden ekranlarda anlattı yani anlattırılıp uyutuldu. Küresel aktörleri, arkasındaki aklı ve planlarını bilmeden kitle hareketleri analiz edilemez. 21. yy Dijital Dünyasında, küresel güç mücadelesinden ve yöntemlerinden habersiz, yerel problemler, kaygı ve öfke ile hareket eden, Yapay Zeka Ajanı ile yol/yön bulan ‘Halkın kendisi’ kullanana hizmet eden bir silahtır. Her ülkede halkın öfke istatistikleri değerli bir veridir.”

Darbeden beri ilk başkaldırı

Mısırlı gazeteci Ahmed Yusuf ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mısırlılar tüm baskılara rağmen yeni bir ümit görünce sokaklara dökülmeye başladı. Kahire olmak üzere birçok büyük şehirde eylemler var. Mısır’da darbeden beri halk ilk defa Sisi’ye karşı slogan atıyor. Binlerce kişi ‘Söyle korkma defol Sisi’’ diye haykırışta bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mısır’ın seçilmiş ilk ve son Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, çıktığı mahkeme salonunda şehid olmuştu. Son firavun Sisi’nin darbesi sonrası 2 bin 175 gününü Mısır zindanlarında esir olarak geçiren Mursi, yaklaşık 6 yıldır cunta zulmüne karşı izzetli bir direniş sergilemişti.