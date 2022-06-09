Firavun Sisi'den, 3 İhvan üyesine idam, 20 kişiye müebbet hapis!

Kanlı darbeyle başa geldiği günden beri binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve yine binlerce insanın da zindanlara atılmasına sebep olan Batı kuklası Sisi ve hükümeti Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor.

Darbe cuntasının sözde mahkemeleri tarafından yargılanan, Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi 3 kişi daha idam cezası aldı.

Mısır’da bir mahkeme dün, Fayyum Ceza Mahkemesi’nin eski başkanı ve sekreterleri ile polis memurlarına suikast girişiminde bulunmak da dahil olmak üzere 18 ayrı davadan hüküm giyen Müslüman Kardeşlerin (İhvan) 3 üyesine idam, 20 üyesine müebbet (25 yıl) ve bir diğer üyesine 9 yıl hapis cezası verdi.

Davadaki gerekçeler 2014 yılına kadar uzanıyor. Mısır Cumhuriyet Savcılığı, sanıkları 2014'ün sonu ile 2015'in ilk ayları arasında gerçekleşen 18 olaya karışmakla suçladı.

Yargıtay 52 sanık hakkındaki ağır hapis cezasını onadı

Diğer yandan Yargıtay dün, Müslüman Kardeşler mensubu 52 sanık hakkında verilen ağır hapis cezası kararını onadı. Sanıkların, 2013 yılında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yönetiminin darbeyle düşmesinin ardından Minye ilinin el-Adva bölgesinde meydana gelen şiddet olayları, kundaklama, sabotaj, gösteri düzenleme, polise saldırmaya teşebbüs iddialar haklarında verilen hükümlere karşı yaptıkları itirazlar reddedildi.

Mısır’da Yargıtay’ın onadığı kararlar bir daha bozulamaz ve herhangi bir dava yolu ile temyiz edilemez.