Firavun Sisi devriliyor mu? Mısır'da halk Sisi rejime karşı sokağa çıkmaya hazırlanıyor!
Mısırlılar, 11 Kasım'da Sisi rejimi karşıtı protestolara hazırlanıyor.
İnsan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi liderliğindeki Kahire yönetimi, bir süredir baskı altında.
Bu kapsamda muhalifler, ülkede halen bir çözüme kavuşturulamayan insan hakları durumunun derinlemesine iyileştirilmesini talep ediyor.
Ancak halen binlerce siyasi tutuklu, Mısır hapishanelerinde bulunuyor.
Mısır'ın çeşitli hapishanelerinde tutuklu bulunan siyasi mahkumlar, buralarda çeşitli temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış durumda.
Hapishanedeki insan hakları ihlallerinin haricinde Sina Yarımadası'nda da halka karşı 'yıldırma politikaları' izlendiği ifade ediliyor.
Bunlara karşılık Mısırlıların ülkedeki mevcut insan hakları durumunu protesto etmek amacıyla girişimlerde bulunduğu bildiriliyor.
Sisi rejimi karşıtlarının ülkede 6-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP27 sırasında sokaklara döküleceği ifade ediliyor.
Eylül 2020 tarihinde onlarca Kahire yönetimi karşıtı eylemci Cumhurbaşkanı Sisi'nin istifa etmesi için protesto düzenlemişti.
Öte yandan Mısırlılar insan hakları ihlallerini ve ekonomik krizi protesto etmek üzere 2021 yılının başlarında eylemler gerçekleştirmişti.
Sisi hükümeti, gerçekleştirdiği yolsuzluklar, insan hakları ihlalleri, devlet gıda yardımlarının kesilmesi gibi uygulamalar sebebiyle ağır eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.
Cumhurbaşkanı Sisi bu yıl artan gıda fiyatları karşısında halka "Hz. Muhammed'in zor zamanlarda yaptığı gibi yaprak yemelerini" tavsiye etmişti.
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Kaynak: Mepa News