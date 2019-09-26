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Firavun muhalifleri bir bir tutukluyor

Mısır’daki darbenin 6. yılında yolsuzluk nedeniyle başlayan protestolar, Firavun Sisi’nin kabusu olmaya başladı. Cunta rejimi, halkı sokağa çağırıp koruma sözü veren ordu içindeki subaylar ile eylemlere destek veren profesör, gazeteci, siyasetçi kim varsa bir bir gözaltına alıp tutuklamaya başladı. Zindana atılanların sayısı 965’i buldu.

26 Eylül 2019 Perşembe 12:23
Firavun muhalifleri bir bir tutukluyor

 Tahsin Han 

Mısır’da darbeci Sisi karşıtı gösteriler sürerken, cunta rejimi, ordu içerisindeki hareketlenmeyi engellemek için tutuklamalara başladı. Muhalif isimlere gözdağı vermek için tutuklamalar başlarken eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan’ın eski sözcüsü ve Kahire Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hazm Hosny de tutuklananlar arasında. Middle East Monitor (MEMO) sitesinin haberine göre tutuklama haberlerini Anan’ın eski sözcüsü Dr. Mahmoud Refaat duyurdu ve ordu içerisinde bir isyanı önlemek için Sisi rejiminin “çılgınca” bir tutuklama kampanyası gerçekleştirdiğini söyledi.

Sami Anan: Artık yeter

Sami Anan, 18 Eylül’de Twitter hesabından “Mısır halkı ve ordusu mevcut durumdan daha iyisini hak ediyor” diyerek “Yeter Sisi” etiketini paylaşmıştı. Sami Anan’a sadık kaldığını söyleyen “Mısır Subay Cephesi” de göstericileri koruyacağını duyurup eylemleri desteklediğini duyurmuştu.

Gizli bir yerde tutuluyor

Geçtiğimiz cuma günü başlayan gösterilerde ve sonrasında destek açıklamaları nedeniyle tutuklananların sayısı 965’i buldu. Gözaltına alınanlar arasında, protestocuları desteklediğine dair bir açıklama yapan ve göstericilerden Tahrir Meydanı’na gitmelerini isteyen İstiklal Partisi’nin altı üyesi de var. Güvenlik güçleri ayrıca, Popüler Komünist Parti’de Abdel-Naser İsmail’in genel başkan yardımcısını ve El-Karama Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Abdel-Aziz Al-Husseini’yi de gözaltına aldı.

Tutuklananlardan çoğunun kimlikleri, durumları ve nerede olduğu bilinmezken, Sisi yönetimi korkuyla göstericileri sindirmeyi planlıyor.

Sisi ve çetesi gidecek

Anan’ın eski sözcüsü Mahmud Refaat, Sisi’nin kendisine karşı olan subaylar konusunda askeri isyanı engellemek için tedbirler almaya çalıştığını ve panikle hareket ettiğini belirtti. Refaat, “Sisi’nin aldığı önlemlere rağmen, Mısır ordusunun liderleri kitlelerin yanlarında durup Sisi’ye karşı güçlü bir şekilde hareket etmek ve onu sarsmak için sokaklara ve meydanlara gitmelerini bekliyor. Mısır ordusunun liderleri, Sisi’ye karşı darbenin olacağı büyük popüler momentumu bekliyor. Onlar, Mısır topraklarını satan bu başkanlar gibi değil. Sisi’den ve ordusundaki çetesinden kurtulacaklar” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:23
  1. darbeci Sisi
  2. cunta rejimi
  3. eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan
  4. Kahire Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hazm Hosny
  5. Middle East Monitor (MEMO)
  6. Dr. Mahmoud Refaat
  7. Sami Anan
  8. İstiklal Partisi
  9. Tahrir Meydanı
  10. Popüler Komünist Parti’de Abdel-Naser İsmail
  11. El-Karama Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Abdel-Aziz Al-Husseini
  12. Anan’ın eski sözcüsü Mahmud Refaat

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