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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı- Yaklaşık 3 saat süren devriye faaliyetinde ortak konvoy, önce batıya sonra güneye daha iç kısımlara yönelerek gözlem yaptı

08 Eylül 2019 Pazar 13:09
Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi tamamlandı

ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

TSK ve ABD konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ilk devriye, organizasyon ve harekat olmak üzere iki aşamadan oluştu. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Suriye tarafında bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.

Sınırın sıfır noktasında bir araya gelen TSK ve ABD konvoyu komutanları, burada bir süre yapılacak devriye planını görüştü. Askeri konvoy ardından yaklaşık 25 kilometre batıdaki Telabyad tarafına yöneldi. Bu yönde bir süre gözlemlerde bulunan ortak konvoy, ardından güneye doğru daha iç kısımlara hareket etti. Sabah saat 10.00 sularında başlayan devriye, yaklaşık 3 saat sonra sona erdi.

Bu arada TSK konvoyu Türkiye sınırına yaklaşırken, yerli üretim ATAK helikopterler, bölgede uçuş yaparak Türk birliklerini karşıladı.

İHA ve helikopter desteği de verilen devriye faaliyetleri boyunca sınır hattındaki hava ve kara hareketliliği devam etti.

Sabah saatlerinde başlayan devriye faaliyeti yaklaşık 3 saatte tamamlandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:09
  1. ortak kara devriyesi
  2. Suriye
  3. Şanlıurfa
  4. TSK

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