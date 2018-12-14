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Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulan Tel Abyad çevresinde iki yeni askeri üs kurduğunu duyurdu. Gözlemevi bu iki üs ile birlikte, YPG'nin işgali altındaki topraklarda, ABD'nin askeri üs sayısının en az 21'e yükseldiğini belirtti.

14 Aralık 2018 Cuma 18:34
Fırat'ın doğusuna operasyon öncesi ABD'den Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri operasyonun konuşulduğu bu günlerde ABD'den skandal bir hamle geldi. Terör örgütü PKK/YPG'ye her fırsatta kol kanat geren, arka çıkan ve silah yardımı yapan Washington yönetimi, Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad kentinde iki yeni askeri üs kurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) bölgedeki güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD, YPG'nin işgali altında bulan Tel Abyad çevresinde iki yeni askeri üs kurdu.

Gözlemevi bu iki üs ile birlikte, YPG'nin işgali altındaki topraklarda, ABD'nin askeri üs sayısının en az 21'e yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:34
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  11. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi

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  • mikail okuroglu mikail okuroglu 21 dk önce
    sorosh bush cocukları abd sonunuzu görürüz inşaallah.
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