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Fırat'ın doğusuna operasyon ABD'den çok İngilizleri rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği, Fırat'ın doğusuna operasyon için Financial Times gazetesi, "Türkiye, ABD askerleriyle karşı karşıya gelebilir" yorumunu yaptı.

13 Aralık 2018 Perşembe 23:43
Fırat'ın doğusuna operasyon ABD'den çok İngilizleri rahatsız etti

Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine Fırat Kalkanı'yla başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden operasyonlara, ilerleyen günlerde bir yenisi daha eklenecek.

Geçtiğimiz günlerde CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan da, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye karşı, Fırat'ın doğusunda bir operasyonun başlayacağını açıklamıştı.

İngilizler rahatsız

Bu operasyonu sayfasına taşıyan İngiliz Financial Times gazetesinden Ayla Jean Yackley'in haberinde; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı ABD birlikleriyle birlikte savaşan Kürt militanlarını bölgeden çıkarmak için bir askeri operasyon hazırlığında olduğunu söyledi. Ki bu, kendi askerleriyle Amerikan askerlerinin karşı karşıya gelme riskini taşıyor." ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:43
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