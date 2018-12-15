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Fırat'ın doğusu operasyon son dakika operasyonun ismi ne olacak?

Türkiye, Suriye'de oluşturulmak istenen terör devletini kökünden kazımak için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon açıklamasından sonra TSK tüm hazırlıklarını yaptı, başkomutanın emri bekleniyor. Peki Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ne zaman başlayacak? Münbiç operasyonunun ismi ne olacak?

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:44
Fırat'ın doğusu operasyon son dakika operasyonun ismi ne olacak?

Türkiye, Suriye'de oluşturulmak istenen terör devletini kökünden kazımak için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon açıklamasından sonra TSK tüm hazırlıklarını yaptı, başkomutanın emri bekleniyor. Peki Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ne zaman başlayacak? Münbiç operasyonunun ismi ne olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili açıklamaların ardından hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda Tel Abyad ve batıda kalan Münbiç öncelikli hedef. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK'nın ABD'nin desteğiyle işgal ettiği Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon için son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan şunları söylemişti: "Fırat'ın doğusundaki harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağız. Hedefimiz ABD askerleri değil, terör örgütü mensuplarıdır. Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu bir yere dönüştürmekte kararlıyız. Münbiç yüzde 80-85'i ile tamamen Araplara ait olduğu halde şu anda orada terör örgütleri bulunuyor. O zaman biz çıkaracağız, iş başa düştü. Ülkemizdeki Suriyelilerin kendi evlerine dönüşleri ancak bu şekilde mümkün kılabiliriz. Türkiye daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin ve çevresini terör örgütü PKK'dan temizlemişti." açıklamasını yapmıştı.

Münbiç teröristlerden temizlenecek

Mehmetçiğin Fırat'ın doğusunda yapacağı olası harekatta 5 stratejik nokta hedefte olacak. Bunlardan Tel Abyad, Ayn el-Arap (Kobani), Rasulayn ve Kamışlı Fırat'ın doğusunda. Münbiç ise batıda. Fırat'ın batısıyla doğusu arasında kritik bir merkez olan Münbiç ve çevresi, Türkiye operasyonuyla teröristlerden temizlenecek. Türkiye olası operasyonlar için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Operasyon emrini Cumhurbaşkanı Erdoğan her an verebilir.

Türkiye, Suriye’de terör yuvalarını temizledi

Türkiye’nin Suriye’de ilk operasyonu olma özelliğine sahip olan ve terör örgütü DEAŞ’ın elinde bulundurduğu El Bab’a operasyon yaparak burayı teröristlerden temizledi ve bölgeyi gerçek sahipleri olan Suriyelilere bıraktı. Bu operasyona El Bab operasyonu adı verilmişti.

Türkiye’nin ikinci olarak bir operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyon bu kez bir başka terör örgütü olan PKK-PYD’ye yapıldı. Bu operasyon ile Afrin bölgesinde yuvalanan teröristler temizlendi. Bu operasyona ise Zeytin Dalı Hareketı adı verildi. Türkiye şimdi ise Fırat’ın doğusuna bir operasyon yapacak ve buradaki ABD destekli terör örgütü PKK’ya yönelik temizleme operasyonu gerçekleştirilecek. Bu operasyonun başlaması da an meselesi. Operasyonun ismi ise önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. 

Sincar ve Karacak'ta terör yuvaları vuruldu

TSK Sincar ve Karacak dağlarına düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgileri paylaştı. Operasyonda 30'dan fazla hedef imha edildi. Operasyon bölgesi Mahmur Kampı'nın kuzeyinde yer alıyor ve Türkiye sınırına 170-180 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Operasyon Türkiye sınırından en uzak noktaya yapılan harekat olması nedeniyle 'en derin' operasyon olma özelliği taşıyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:44
  1. Fırat'ın doğusu operasyon son dakika
  2. fıratın doğusuna yapılacak operasyonun ismi ne olacak?

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