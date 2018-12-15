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Fırat'ın doğusu da var! Rusya'dan ABD'ye iki nota

Rusya Savuma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamasına göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı James Mattis’e biri Suriye'de Fırat'ın doğusundaki ABD kontrolündeki bölgelerde artan Kürt-Arap çatışmalarından duyulan endişeyi; ikincisi de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) yönelik olmak üzere iki nota gönderdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
Fırat'ın doğusu da var! Rusya'dan ABD'ye iki nota

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı James Mattis’e biri Fırat’ın doğusundaki ABD kontrolündeki bölgedeki durum, diğeri de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) yönelik olmak üzere iki nota gönderdi.

Rusya Savuma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamasına göre, Şoygu, 3 gün önce ABD Büyükelçiliği savunma ateşesi aracılığıyla Mattis'e iki nota gönderdi. İlk notada Suriye'de Fırat'ın doğusundaki ABD kontrolündeki bölgelerde artan Kürt-Arap çatışmalarından duyulan endişe dile getirildi.

Notada Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle kurulan özerk yönetim bölgesinin siyasi olarak kaydadeğer bir ilerlemenin yanı sıra Suriye'ye barışçıl bir yaşamın getirilmesine, ekonomik altyapıların gelişmesine hiçbir katkı sağlamadığına dikkat çekildi.

Notaya göre, ABD'nin göz yumduğu hidrokarbon kaçakçılığı da ekonomik alanda canlanmayı olumsuz etkiledi. ABD öncülüğündeki koalisyon, 6 aydır Hacin yakınlarındaki DAEŞ teröristlerini yenilgiye uğratmayı başaramadı.

1500 sivil hayatını kaybetti

Fırat'ın doğusundaki 9 yerleşim birimi 2 bin DAEŞ militanının kontrolünde kaldı, koalisyonun bombardımanları yüzünden son aylarda en az 1500 sivil hayatını kaybetti.

Şoygu, Suriye ile ilgili notasında ayrıca 50 bin Suriyelinin kötü koşullar altında hayatta kalmaya çalıştığı Rukban kampındaki duruma da dikkat çekti.

Notada El Tanf üssü ve bölgede bulunan ABD kontrolündeki silahlı grupların, Rukban kampındaki göçmenlerin gerekli yardımlara ulaşması ve evlerine dönmesini engelleyen başlıca neden olduğunu iddia etti.

3 gündür cevap gelmedi

Şoygu gönderdiği ikinci notada ise ABD'nin çekileceğini açıkladığı INF ile ilgiliydi. Konaşenkov'a göre, Şoygu, Mattis'e anlaşma ile ilgili farklılıkları konuşmayı teklif etti ve Rusya'nın karşılıklı gündemdeki tüm sorunları görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Ancak 3 gündür konuyla ilgili bir cevap gelmedi.

 

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:58
  1. Rusya Savuma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
  2. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
  3. ABD Savunma Bakanı James Mattis
  4. Fırat’ın doğusu
  5. ABD
  6. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)
  7. ABD Büyükelçiliği
  8. Kürt-Arap çatışmaları
  9. hidrokarbon kaçakçılığı
  10. El Tanf üssü
  11. Rukban kampı

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