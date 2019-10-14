Türkiye'nin PYD için çizdiği 'kırmızı çizgi' Fırat'ın batısı Türkiye için oldukça önem arz ediyor. Fırat'ın batısında düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sürerken harekatla ilgili detaylar merak ediliyor. Fırat'ın batısı neresidir? sorusu araştırılıyor. Peki, Fırat'ın batısı neresidir?

Fırat'ın batısı neresidir?

Fırat Nehri’nin batısında Gaziantep, Kilis ve Hatay’a komşu olan Suriye toprakları bulunuyor. Bu bölgede Azez, Cerablus, Münbiç, Marei Karkamış bulunuyor. Fırat'ın batısı Türkiye için kırmızı çizgi olarak adlandırılıyor. Fırat Nehri´nin batısındaki terör varlığının bitirildiği harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/PYD´nin planları da sonlandırılıyor.

Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusu arındırıldı

Fırat´ın batısında Türkiye sınırına 35 kilometre mesafedeki Menbiç´te TSK´nın ABD askerleri ile yaptığı devriye faaliyeti ile hareket alanı kısıtlanan terör örgütü mensupları, Türkiye´nin bu manevrasının ardından Fırat´ın doğusuna çekilmek zorunda kaldı. Ancak, terör örgütü PKK/PYD, bulunduğu Şanlıurfa ile Şırnak sınırındaki Fırat´ın doğu hattındaki topraklarda hem Türkiye sınırında güvenlik tehdidi oluşturmaya hem de bulunduğu bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı değiştirme girişiminden vazgeçmedi.

Milli Suriye Ordusu Fırat'ın batısına giriyor

Barış Pınarı harekatı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Fırat Nehri'nin batısına çok sayıda tank ve askeri araç sevkıyatı yapıldı. Tank, zırhlı araç ve personeller Fırat'ın üzerine kurulacak olan yapay köprü ile nehri geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturulmak için başlanılan Barış Pınarı Harekatı'nda yeni hedefin Aynel Arap olduğunu açıklamasının ardından Fırat Nehri'nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı. Harekat talimatının gelmesinin ardından birlikler Fırat'ın üstüne kurulacak yapay köprüden geçerek Aynel Arap'ı batıdan kuşatacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad'da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Aynel Arap bölgesini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklaması üzerine ise Fırat'ın batısındaki Gaziantep'in Karkamış ve Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı. Türkiye'den yapay köprü malzemeleriyle TSK'nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap'ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

Karkamış Gümrük Kapısı'ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri'nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek.

Fırat'ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat'ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap'a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.