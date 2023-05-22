Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesinden 7'li koalisyona zehir zemberek sözler

Türkiye tarihi bir seçim sürecinden geçerken Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, HDP ve PKK ile iş birliği yapan 7'li koalisyona (Millet İttifakı) zehir zemberek sözler sarf ederek sert tepki gösterdi.

"HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdem, "Artık yeter" diyerek başladığı açıklamasında, "Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter... Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Evet, oğlumun çözüm sürecinde şehit edildiğini de asla unutmadım. Ama yusuf gözlüm PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet ittifakının içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı??? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı..." ifadelerini kullandı.

"Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz vatan haini deriz"

Asıl yüreğini yakan şeyin Seyithan İzsiz'in İYİ Parti'den Milletvekili yapılması olduğunu söyleyen Erdem, "Şimdi gelelim benim yüreğimin paramparça olmasının sebebine. Seyithan İzsiz'i milletvekili yaptınız. Oğlumun katiline burs vermiş kişiyi!!! Oğlumun katilinin ailesinin düğününe katılmış bir kişiyi!!! 'Yok efendim ben burs verdiğim kişileri araştırmam'. Oğlumun şehit edilmesinden sonra vermiştin sen bu bursu, nasıl tanımıyorsun!!! Yayınladığı açıklamasının başını okuduğum anda devamını okumadım. Neden biliyor musunuz? "KARŞIT GÖRÜŞ" demiş. Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz VATAN HAİNİ deriz. NOKTA!!!" şeklinde konuştu.

Çakıroğlu nasıl şehit edildi

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından bıçaklanarak şehit edildi. Cinayetin sanığı Nurullah Semo, 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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