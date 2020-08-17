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Aktüel

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş görevine başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 14:36:49 -
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş görevine başladı

ELAZIĞ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fırat Üniversitesi'ne (FÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, görevine başladı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde FÜ Rektörü Göktaş'a cübbesini eski rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ giydirdi.

Göktaş, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle, 1982 yılında öğrenci olarak girdiği ve 30 yıl görev yaptığı FÜ'ye rektör olarak atanmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Geleceğin teminatı olan gençlerin çağın bilgi ve becerileriyle donanmış, evrensel değerler ile milli ve manevi kültürü benimsemiş olarak yetişmelerini ve akademisyenlerin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini huzurlu ve takım ruhuyla yürütmelerini sağlamanın rektörün başlıca görevi olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle bir rektör olarak üniversite personelimizi ve öğrencilerimizi önemseyen, görevlendirme, atama ve yükseltmelerde ve özlük hakları konusunda hakkaniyet ve liyakat kuralları içerisinde işleyen, kolaylaştıran ve ötekileştirmeyen bir yönetim sistemi geliştirmek en büyük arzumdur. Esasen üniversiteler evrensel kurumlardır. Üniversiteyi dar bir alana hapsetmek hem üniversiteye hem de bulunduğu şehre zarar vermektir. Bu nedenle üniversitemizi faydasız tartışmaların odağından çıkarıp bilimsel ve evrensel normlar çerçevesinde ülkemiz ve bütün insanlık için faydalı ve bilim üreten bir kurum haline getirmek hepimizin görevidir."


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