Fırat Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Fırat Üniversitesi Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacak. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Fırat Üniversitesi Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.



Başvuru Adresi: Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

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