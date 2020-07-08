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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK/YPG'li 7 terörist yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 11:02:55 -
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK/YPG'li 7 terörist yakalandı

ANKARA (AA) - Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı."

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