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Gündem Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 11:09:00 -
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak." ifadelerine yer verildi.

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