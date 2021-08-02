Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB)yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak." ifadelerine yer verildi.