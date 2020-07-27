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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li bir terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:16:08 -
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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