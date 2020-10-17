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Aktüel Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:50:00 -
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya teşebbüs eden ve taciz ateşi eden 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızmaya çalışan 6 PKK / YPG li  teröristi kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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