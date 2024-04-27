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Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:50:00 -
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirilerek bölgenin güvenliği sağlandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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