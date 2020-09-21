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Aktüel Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:49:29 -
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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