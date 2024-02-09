  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz!
Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 12:28:00 -
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li, Pençe Operasyonu bölgesinde de 2 PKK'lı olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir
Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir

Gündem

Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı
Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Terör sevicilere üzücü bir haber! PKK'lı terörist Yunus Demir öldürüldü
Terör sevicilere üzücü bir haber! PKK'lı terörist Yunus Demir öldürüldü

Gündem

Terör sevicilere üzücü bir haber! PKK'lı terörist Yunus Demir öldürüldü

MİT, Ahmet Ömer'i yakaladı
MİT, Ahmet Ömer'i yakaladı

Gündem

MİT, Ahmet Ömer'i yakaladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23