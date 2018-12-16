Fırat doğusuna operasyon an meselesi! İşte TSK’nın izleyeceği 3 strateji

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fırat’ın doğusuna birkaç güne operasyon başlatacağız” sözleri sonrası sınır hattında altı aydır süren hazırlıklar da hız kazandı. Fırat Kalkanı bölgesi ve Fırat Nehri’nden Cizre’ye kadar olan 480 kilometrelik hatta askeri sevkıyatlar tüm hızıyla devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejisi “PKK/YPG’ye muhalif aşiretleri örgütle, Süpürme harekatını başlat, Hakim ol.” başlıkları altında toplanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatının ayrıntıları belli olmaya başladı. Üç aşamada özetlenebilecek harekat kapsamında, öncelikle terör örgütünün lojistik ve mühimmat desteğini kesmek, müstahkem mevkilerde direnç odakları yaratmasını engellemek için aşiretler örgütlenecek. Ardından süpürme harekatına geçilerek, Fırat’ın doğusuna 14-15 kilometrelik cepler açılacak. Afrin’den farklı olarak düz bir araziye sahip olan bu bölgede, tank ve ZPT’ler de görev alabilecek. 15 bin kişilik ÖSO güçlerinin de aktif yer alacağı harekatta, hava unsurları da gerekli desteği sağlayacak. Daha sonra oluşturulan güvenli bölgeler tuzak ve mayınlardan temizlenerek, yaşanabilir hale getirilecek. Bölgede kontrol noktaları ve ileri karakolların kurulmasıyla birlikte, yerel halk için yaşam yerleri inşa edilecek. Türk Kızılayı’nın yönetiminde de evlerine dönen halkın gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılanacak.

ABD, YPG’yi korumaya aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı harekatlarıyla güney sınırımızda oluşturulmak istenen Akdeniz’e açılacak “terör devletçiği”ne büyük darbeler vurdu. Şimdi ise hedefte PKK/YPG’nin ABD desteğiyle Fırat’ın doğusundaki 45 bin kilometrekarelik işgal ettiği alan var. Bölgede ABD’nin karargah ve hava üs bölgerinden oluşan 23 askeri yerleşim noktası bulunuyor. Bunun dışında ABD’nin sınırımıza kurduğu ve kuracağı 12 gözlem noktası var. Fransa’nın da bir askeri üssünün bulunduğu bölgeye bugüne kadar TIR’larla yapılan yardım 20 bini geçti. Havadan yapılan yardımlar ise sayıyı ikiye katlıyor.

Aşiretler söz verdi

ABD’ye defalarca yapılan ihtar ve uyarılar ne örgüte yardımı azalttı ne de ABD’yi bölgeden uzaklaştırabildi. Türkiye’nin milli güvenliği amacıyla yapılacak bu harekat için yaklaşık 6 aydır hazırlık yapılıyor. Aydınlık’ın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre Münbiç, Ayn el Arap (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn ve Ayn el İsa’daki terör örgütüne muhalif aşiretlerden harekata destek sözü alındı. Halen sahada bazı aşiretler ile görüşmeler devam ediyor. Aşiretlerin TSK’nın operasyonuna destek vermesi örgütün şehir içinde saklanmasını ve tuzak kurmasını engeleyecek. Bu ilçe ve beldelerin çoğunlukla Arap nufüslu olmasına dikkat çeken kaynaklar, Türkmen ve Kürtlerin de daha önceden buralarda kardeşçe yaşadığına dikkat çekti. Ancak örgütün buraları ele geçirmesiyle birlikte Araplar ve Türkmenleri göçe zorladığını ifade eden kaynaklar, demografik yapının kısmen değiştirildiğini de bildirdi.

Aynı kulede nöbetteler

TSK’nın başlatacağı harekatın batı bölgesinde dört cepten yürütülmesi bekleniyor. İlk cephenin geçen haftalarda obüs atışlarıyla vurulan Zor Mahar Köyü’nden açılması bekleniyor. TSK’nın atışlarla PKK/YPG mevzilerini dağıttığı Zor Mahar’dan açılan cepheyle Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine kadar olan yaklaşık 14-15 kilometrelik hat açılacak. Bu hattın açılmasıyla birlikte kuvvetler batıdaki Ayn el-Arap ilçesine kadar yönelecek ve hat genişletilecek. Aydınlık’a bilgi veren yerel kaynaklar, Ayn-el Arap ilçesinde 80 bine yakın kişinin yaşadığını bildirdi. TSK’nın operasyonu gündeme almasıyla birlikte halkın büyük kısmının şehirden ayrılmak istediği ancak örgütün tıpkı Afrin’de olduğu gibi bunu engellediği de bölgeden gelen bilgiler arasında yer aldı. Öte yandan Aydınlık sınır hattında Ayn el-Arap’taki ABD/YPG üssünü görüntüledi. Üste YPG’lilerin nöbet tuttuğu ve bir ABD zırhlısının da kulenin yanında beklediği görülüyor. Zor Mahar cephesiyle eşzamanlı açılacak Tel Abyad ve Rasulayn ceplerinin birleşmesi ile TSK, 165 kilometrelik alanda hakim olacak. Harekat için Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvveti de hazır bekletiliyor.