Fırat Develioğlu kimdir? Galatasaray başkan adayı Fırat Develioğlu nereli?

Hali hazırda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olduğu başkanlık seçimine Fırat Develioğlu da aday olarak gireceğini açıkladı. Develioğlu, seçimin iptal olması için mahkemeye başvuran isim olarak gündeme gelmişti.

Fırat Develioğlu kimdir?

Fırat Develioğlu, Kazakistan’ın etkili işadamlarından biridir. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve gazeteci Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman’ın da sınıf arkadaşı.

Uzun yıllardır Kazakistan’da yaşayan Develioğlu, şu anda Türkiye’de mümessillik faaliyetleri yürütüyor. Fırat Develioğlu, başkan seçilmeden önce Burak Elmas'a destek mesajı vermişti.