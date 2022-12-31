Fırat Aydınus'tan, dev derbi için flaş çağrı!

Eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için yabancı hakem önerisinde bulundu.

Geçtiğimiz sezon hakemliğe veda eden ve yorumculuğa başlayan Fırat Aydınus, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, 8 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini dışarıdan bir hakemin yönetmesini önerdi.

Aydınus'un paylaşımı şu şekilde:

"TFF ve MHK önünüzde 10 gün var. kalben istemesemde, 8 Ocak’taki derbi maçına dışardan hakem getirin. Bunu üzülerek tavsiye ediyorum. Oluşan bu ortam paralelinde çoğu hakemi kaygı ve stresten, aman bana bu maç gelmesin düşüncesinden kurtarmış olursunuz."