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Fırat Arslan’ın rakibi değişti

Almanya’nın başkenti Berlin’de 14 Eylül Cumartesi akşamı ringe çıkacak olan boksör Fırat Arslan’ın rakibi değişti.

06 Eylül 2019 Cuma 10:49
Fırat Arslan’ın rakibi değişti

Almanya’nın başkenti Berlin’de 14 Eylül Cumartesi akşamı ringe çıkacak olan boksör Fırat Arslan’ın rakibi değişti. Arslan’ın yeni rakip ise Finlandiya’dan Sami Enbom olarak açıklandı.


Konu hakkında bir açıklama yapan dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, bu değişikliğin kendisini fazla etkilemeyeceğini belirterek, "Benim için rakip fark etmez. Sami Enbom’un ters gardlı olması beni biraz zorlayabilir ancak onun da üstesinden geleceğim. Ben her karşılaşmaya elimden gelen en üst düzey antrenmanlarla hazırlanıyorum. Hiçbir rakibi hafife almıyorum. Şu an ekibim yeni rakibimizin analizlerini yapıyor, en kısa zamanda ona uygun olarak tekniklerimizde küçük değişiklikler yaparak karşılaşmaya en iyi şekilde çıkacağım. Bu maçı alarak yeniden dünya şampiyonluk karşılaşmasına çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Alyaz: "Yeni rakip güçlü bir isim"


Yeni rakip Sami Enbom’un başka bir maç için hazırlandığını belirten sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Fırat Arslan, gibi bir dünya şampiyonu ile ringe çıkabilmek için karşılaşmasını iptal ederek bu maça gelmeyi kabul etti. Sami Enbom, bugüne kadar 22 maç yapmış ve bunlardan 10’unu nakavtla olmak üzere 18’ini kazanmış olan tehlikeli bir boksör. Ayrıca gecede Türk boksörlerden Burak Şahin, Taycan Yıldırım ve İbrahim Gümüş de yumruk sallayacak. Berlin’deki sporseverlerin salona gelerek sporcularımız desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:49
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