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Firari suç örgütü üyeleri enselendi
Gündem Firari suç örgütü üyeleri enselendi
Gündem

Firari suç örgütü üyeleri enselendi

Aksaray ve İstanbul'da uyuşturucu imal edip ticaretini yapan suç örgütüne yönelik 6 ay önce gerçekleştirilen ve 6 kişinin tutuklandığı operasyonda firarı olan 2 şüpheli de yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 10:38:00 -
Firari suç örgütü üyeleri enselendi

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde 26 kişinin bulunduğu suç örgütünün uyuşturucu imal ederek uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri, yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delil ve bulgulara rastlaması üzerine Aksaray merkezli olarak İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aksaray merkez, Ağaçören ilçesi ve İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 26 kişiden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 5 adet av tüfeği, 103 adet av tüfeği kartuşu, 42 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfeamin, 13 adet afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet flaş bellek, 10 adet cep telefonu ve 10 adet sim kart ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda firari olan 2 şüphelinin aranması için çalışmalarını sürdüren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde İ.A. ve M.G.A. isimli şüphelilerin Hürriyet Mahallesi'nde bir ikamette olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikamete gerçekleştirilen operasyonda 2 firari şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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