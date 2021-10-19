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Gündem Firari Sedat Peker için tutuklama kararı çıkarıldı
Gündem

Firari Sedat Peker için tutuklama kararı çıkarıldı

Yurtdışında iki yıldır kaçak yaşayan Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:03:00 -
Firari Sedat Peker için tutuklama kararı çıkarıldı

Hazırladığı tensip zaptında 26 sanığın tutukluk halinin devamına karar veren mahkeme, iddianamede suç örgütü lideri olarak değerlendirilen firari sanık Sedat Peker ile şoförü U.Y. hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 29 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.
26'sı tutuklu 92 şüpheliden Sedat Peker'in örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, birçok değişik suçtan 392 yıl 4 aya kadar da hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Örgüt yöneticisi 9 şüphelinin 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi 46 şüphelinin 2 yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapsi istenen iddianamede, 22 şüphelinin de 2'şer yıldan 4'er yıla kadar, diğer şüphelilerin de çeşitli suçlardan cezalandırılması talep ediliyor.

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