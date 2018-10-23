Firari savaş pilotu yakalandı! Kimlik oyunu...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aranan savaş pilotu, sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.23 Ekim 2018 Salı 15:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında aranan savaş pilotu, sahte kimlikle Kayseri'de yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında eski pilot üsteğmen Burhan Bozbuğa hakkında gözaltı kararı verildi.
Adresinde yapılan aramada bulunamayan Bozbuğa, 3 ay sonra Kayseri'de Ertan D. adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı.
Ankara'ya getirilen Burhan Bozbuğa, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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