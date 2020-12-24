  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Firari Rüstem Batum'dan terörist Demirtaş'a destek: Türkiye'nin AB üyeliğini sonlandırın
Gündem

Firari Rüstem Batum'dan terörist Demirtaş'a destek: Türkiye'nin AB üyeliğini sonlandırın

Ekranlarda yaptığı soytarılıklarla bilinen firari Rüstem Batum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin terörist Selahattin Demirtaş hakkında AİHM kararını uygulamaması halinde Avrupa'ya AB üyeliğinin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:44:00 -
Firari Rüstem Batum'dan terörist Demirtaş'a destek: Türkiye'nin AB üyeliğini sonlandırın

AİHM'in terörist Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara destek çıkan firari Rüstem Batum, Avrupa'ya Türkiye'nin kararı uygulamaması halinde AB üyeliğini sonlandırması çağrısında bulundu.

AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Terör suçundan cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararına birçok kesimden sert tepki geldi.

Çifte standart uygulayan ve Türkiye'de onlarca vatandaşın vahşice katledildiği 6-7 Ekim Kobani olayların baş sorumlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine dair AİHM tarafından çıkan karar, Türkiye karşıtı kişiler için ise büyük bir sevinç olarak karşılandı. Türkiye düşmanları kararın uygulanması konusunda üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Rüstem Batum'dan terörist Demirtaş'a destek

Haçlı zihniyetinin artıklarından ve firari Rüstem Batum da, AİHM kararına destek çıkarak terörist Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rüstem Batum, AB’yi Türkiye’ye karşı kışkırttı.

Batum, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Eger AİHM kararı tanınmayıp Demirtaş serbest bırakılmazsa AB Türkiye ile üyelik görüşmelerini bir daha asla başlatmamak kaydıyla sonlandırmalı!” ifadelerini kullandı.

PKK'ya yönelik operasyonları eleştirmişti

 

Ekranlarda uzun süre yaptığı talk show ile soytarılık yapan Rüstem Batum daha önce de hendek terörünü destekleyerek TSK’nın bölgedek PKK’ya yönelik operasyonlarını eleştirmişti.

Rüstem Batum tesettürü aşağıladı
Rüstem Batum tesettürü aşağıladı

Aktüel

Rüstem Batum tesettürü aşağıladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum

Gündem

Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum

Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!

Gündem

Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!

Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'

Gündem

Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'

AİHM’in her kararı Haçlı’dan yana
AİHM’in her kararı Haçlı’dan yana

Gündem

AİHM’in her kararı Haçlı’dan yana

Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir
Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir

Gündem

Bakan Soylu'dan, AİHM'in kararına sert tepki: Selahattin Demirtaş teröristtir

Bu fotoğrafları gördün mü AİHM?
Bu fotoğrafları gördün mü AİHM?

Siyaset

Bu fotoğrafları gördün mü AİHM?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı
Dünya

İncirlik Üssü'ne düştü! İncelemeye alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.
İnançer, İBB'nin Şeb-i Arus törenini değerlendirdi: Baştan sona fiyasko
Gündem

İnançer, İBB'nin Şeb-i Arus törenini değerlendirdi: Baştan sona fiyasko

Mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, gerici İBB’nin Şeb-i Arus töreninde yaptıklarının baştan sona “fiyasko” olduğunu söyledi. İnançer, Mevlevili..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay