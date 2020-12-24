Firari Rüstem Batum'dan terörist Demirtaş'a destek: Türkiye'nin AB üyeliğini sonlandırın

AİHM'in terörist Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara destek çıkan firari Rüstem Batum, Avrupa'ya Türkiye'nin kararı uygulamaması halinde AB üyeliğini sonlandırması çağrısında bulundu.

AİHM'in Demirtaş kararına tepki

Terör suçundan cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili AİHM kararına birçok kesimden sert tepki geldi.

Çifte standart uygulayan ve Türkiye'de onlarca vatandaşın vahşice katledildiği 6-7 Ekim Kobani olayların baş sorumlusu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine dair AİHM tarafından çıkan karar, Türkiye karşıtı kişiler için ise büyük bir sevinç olarak karşılandı. Türkiye düşmanları kararın uygulanması konusunda üst üste açıklamalar yapmaya başladı.

Rüstem Batum'dan terörist Demirtaş'a destek

Haçlı zihniyetinin artıklarından ve firari Rüstem Batum da, AİHM kararına destek çıkarak terörist Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Rüstem Batum, AB’yi Türkiye’ye karşı kışkırttı.

Batum, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, “Eger AİHM kararı tanınmayıp Demirtaş serbest bırakılmazsa AB Türkiye ile üyelik görüşmelerini bir daha asla başlatmamak kaydıyla sonlandırmalı!” ifadelerini kullandı.

PKK'ya yönelik operasyonları eleştirmişti

Ekranlarda uzun süre yaptığı talk show ile soytarılık yapan Rüstem Batum daha önce de hendek terörünü destekleyerek TSK’nın bölgedek PKK’ya yönelik operasyonlarını eleştirmişti.