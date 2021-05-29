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Gündem Firari mafyanın videolarını firari FETÖ'cü değerlendirdi! Can Dündar amaçlananı tane tane anlattı
Gündem

Firari mafyanın videolarını firari FETÖ'cü değerlendirdi! Can Dündar amaçlananı tane tane anlattı

BAE'ye sığınan firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarını bir diğer firari FETÖ'cü Can Dündar değerlendirdi. Dündar, Peker ile neyin amaçlandığını tane tane anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 01:38:00 -

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz'un hainlerinden FETÖ'cü Can Dündar, sığındığı Almanya'da konuştu. BAE'ye sığınan bir diğer firari mafya lideri Sedat Peker'in videolarını değerlendiren Can Dündar, Peker ile amaçlanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını yıkmak olduğunu tane tane anlatarak itiraf etti.

Susurluk ile karşılaştırdı!

Vatan haini Dündar, şunları söyledi:

"Susurluk kazasında olduğu gibi Sedat Peker krizinde de biz göreceğimizi gördük. Öğreneceğimizi öğrendik. Yarınki hesaplaşma için önemli ölçüde bilgi, belge ve tanık biriktirdik."

'Tek adam rejiminin yıkılıp...'

"Bütün bunlar; yargı, meclis, medya denetimini bertaraf eden mutlak tek adam rejiminin yansılamaları. Herşey tek adamın elinde olduğu için, pastadan pay kapmak isteyen herkes tek adamın gözüne girmeye çalışıyor. Tek adamın gözüne girebilmenin yolu da diğer adayların gözünü oymaktan geçiyor. Dolayısıyla bu pisliğin temizlenmesinin tek koşulu, tek adam rejiminin yıkılıp güçlendirilmiş bir parlementer sistemin kurulması."

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