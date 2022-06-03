Firari mafya elebaşısı Sedat Peker rahatsızlandı! Hastaneden ilk görüntüler..
Firari mafya elebaşı Sedat Peker, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gelişmeyi Peker'in eşi Özge Peker duyurdu.
Yeniakit.com.tr
Türkiye'den firar ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşen mafya elebaşısı Sedat Peker, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Elinde tesbih, kolunda serum
Özge Peker, eşi Sedat Peker'in hastanedeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde firari Peker'e serum takıldığı anlar yer alırken, Peker'in elindeki tesbih de dikkat çekti.
Sedat Peker'in kolunda serum takılıyken, kızının eğlenceli halleri de kameraya yansıdı. Özge Peker, görüntüleri ağlama ikonu ile paylaştı.