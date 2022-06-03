  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Firari mafya elebaşısı Sedat Peker rahatsızlandı! Hastaneden ilk görüntüler..
Gündem

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker rahatsızlandı! Hastaneden ilk görüntüler..

Firari mafya elebaşı Sedat Peker, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gelişmeyi Peker'in eşi Özge Peker duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:59:00 - 2022-06-03 18:04:38

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'den firar ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşen mafya elebaşısı Sedat Peker, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Elinde tesbih, kolunda serum

Özge Peker, eşi Sedat Peker'in hastanedeki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde firari Peker'e serum takıldığı anlar yer alırken, Peker'in elindeki tesbih de dikkat çekti.

Sedat Peker'in kolunda serum takılıyken, kızının eğlenceli halleri de kameraya yansıdı. Özge Peker, görüntüleri ağlama ikonu ile paylaştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

La Coruna

Darısı vatan haini Enes Kanter FreeDog’un başına

OLSUN

GEÇMİŞ OLSUN TEZ ŞİFALAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay