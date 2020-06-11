Firari liderleri suç makinesi çıktı! Şirketleri yüz binlerce lira zarara uğratan paravan şirket çökertildi
Ankara'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla e-ticaret firmalarını 400 bin liralık zarara uğratan paravan şirket çökertildi. Sahte kimlikle yakalanan şirket liderinin 142 suçtan arandığı ve firari olduğu belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret firmalarını 400 bin liralık zarara uğratan paravan şirketi çökertti.
Elebaşları ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı
Elektronik ticaret firmalarını zarara uğratan çeteyi teknik takibe alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, paravan şirketi çökertti. Polis gerçekleştirdiği operasyonda paravan şirketin lideri S.O.'yu sahte kimlikle yakaladı. S.O.'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Elebaşı ile beraber 6 kişi daha yakaladı. Toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evraklar, 51 bin lira nakit para ele geçirildi.