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Gündem Firari katil müteahhitlere dava!
Gündem

Firari katil müteahhitlere dava!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 14:04:00 -
Firari katil müteahhitlere dava!

Adana'da depremlerde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da depremlerde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması nedeniyle 40 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı binanın firari müteahhitleri Aybaba ve kızı Çelik hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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