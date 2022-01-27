Firari John Dündar herkesi kendi gibi pısırık sanıyor... Yine saçmaladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda Sezen Aksu’ya yönelik ifadelerini diline dolayan firari Can Dündar Erdoğan’ın korkup geri adım attığını ima etti.
yeniakit Ankara
Geçtiğimiz günlerde yazdığı bir şarkında Hz. Adem ve Hz. Havva’ya yönelik skandal ifadelerle gündeme gelen Sezen Aksu’ya milyonlarca vatandaş tepki göstermişti.
Konuya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün katıldığı bir programda "Benim açıklamalarım Sezen Aksu’ya değildi. Sezen Aksu, Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçıdır" ifadelerini diline dolayan firari Can Dündar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın korkup geri adım attığını ima etti.
Dündar paylaşımında, "Boyun eğmeyen, boyun eğdirir. #SezenAksu" ifadelerini kullandı.