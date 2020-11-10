Firari isim, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! Tek bir şartla

TV5 kanalı, Genç Parti Kurucu Genel Başkanı firari hortumcu Cem Uzan'ı ağırladı. Canlı yayında konuşan Cem Uzan, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Bankasının batırarak insanların paralarına çöken ve bu nedenle hortumculuktan aranan Cem Uzan, sözde "kanuni sorun" olarak nitelediği cezalarının af edilmesinin ardından aday olacağını söyledi.

Hasan Basri Akdemir’in “Cem Uzan Cumhurbaşkanı adayı mı” sorusuna da cevap veren Uzan, “Şu andaki kanuni sorunlar çözülmeden bu sorunuza cevap veremem ama çözülürse adayım” ifadelerini kullandı.

Daha önce sağlığını ve ailesini öne sürerek bir daha siyasete dönmeyeceği sözleri hatırlatılan Uzan, “Sadece ölüler ve aptallar fikirlerini değiştirmez” diye konuştu.

Cem Uzan, kendisine dönük "İktidar tarafından getirilecek ve oyları bölecek" şeklindeki iddialara cevap verdi. Uzan, "Şu anda iki ittifak var. Üçüncü bir ittifakın oluşması da kuvvetli bir ihtimal. Genç Parti bu ittifaklardan birinde yer alacak. Hangisinde yer alma ihtimalinin daha yakın olduğunu da bu soruyu yönelten vatandaşlarımıza sorayım ve soruya soruyla cevap vereyim. Genç Parti hiçbir zaman bölen olmadı, olmayacak" diye konuştu.