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Firari hükümlü yangın merdiveninde yakalandı

Adana'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yangın merdiveninde yakalandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
Firari hükümlü yangın merdiveninde yakalandı

Adana'da, 12 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Tolga Güdücü (34), apartmanın yangın merdiveninde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık, yan kesicilik ve mala zarar verme' gibi 12 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Tolga Güdücü’yü yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Güdücü'nün gidebileceği yerlerde arama yaptı. Tolga Güdücü'nün bir apartmanda olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen polis ekiplerini fark eden Güdücü, kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde yakalanarak gözaltına alındı.

Tolga Güdücü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:50
  1. Firari hükümlü yangın merdiveninde yakalandı
  2. Adana
  3. Operasyon
  4. firari mahkum
  5. Tolga Güdücü

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