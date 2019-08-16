Firari hükümlü piknikte mangal yaparken yakalandı Bursa'da hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 48 yıl 6 ay 10 gün hapis ve para cezası bulunan kadın hükümlü, piknik için gittiği mesire yerinde gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da 22 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın, piknik yaparken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından 22 dosyadan kesinleşmiş toplam 48 yıl 6 ay 10 gün hapis, 2 bin 400 lira cezası bulunan A.A'yı (26) yakalamak için çalışma başlattı. Kadının yerini tespit eden ekipler, merkez Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı'na operasyon düzenledi. Ekipler, A.A'yı yanındakilerle mangal yaparken gözaltına aldı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







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