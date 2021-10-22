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Gündem Firari hükümlü Diyarbakır'da yakalandı
Gündem

Firari hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda firari hükümlü bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:32:00 -
Firari hükümlü Diyarbakır'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2006'da ilçe merkezinde meydana gelen "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 15 yıldır firari olarak aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.M, Adnan Menderes Mahallesi'nde yakalandı.

M.M. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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