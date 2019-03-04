Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi" Firari hortumcu Cem Uzan, sosyal medya hesaplarından verdiği mesajla "Türkiye'ye mi dönüyor?" sorularına neden oldu.

yeniakit.com.tr Firari hortumcu Cem Uzan, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj "Türkiye'ye mi dönüyor?" sorularına neden oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Cem Uzan, "Harika bir haber geldi. Bu hasret bitecek", "Hatırla Türkiyem evladını, hizmetkarını hatırla" şeklinde ifadeler kullanması dikkat çekti.

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